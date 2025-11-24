На Камчатке число афтершоков выросло за неделю до 51

Сейсмическая активность усилилась после подземного толчка, произошедшего 30 июля у побережья полуострова. Это событие стало самым мощным землетрясением в этом районе со времён 1952 года, а его магнитуда, по официальной информации, достигла 8,8. Власти Камчатки ввели режим повышенной готовности.