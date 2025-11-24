Ричмонд
На Камчатке число афтершоков выросло за неделю до 51

За прошедшую неделю афтершоков было 45.

Источник: Аргументы и факты

За последнюю неделю на Камчатке зафиксировано 51 повторный толчок после сильного июльского землетрясения, что превышает предыдущий недельный показатель, когда наблюдалось 45 афтершоков. Такие данные привели в региональном управлении МЧС.

Сейсмическая активность усилилась после подземного толчка, произошедшего 30 июля у побережья полуострова. Это событие стало самым мощным землетрясением в этом районе со времён 1952 года, а его магнитуда, по официальной информации, достигла 8,8. Власти Камчатки ввели режим повышенной готовности.

Сильные колебания ощутили также жители Северо-Курильска. Землетрясение вызвало цунами в Тихом океане, и предупреждения об опасности были объявлены в ряде стран, включая Японию, США и Филиппины.

Ранее стало известно, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр находился в 142 км к югу от города Кедири.