На Камчатке число афтершоков выросло за неделю до 51

За последнюю неделю на Камчатке зафиксировано 51 повторный толчок после сильного июльского землетрясения, что превышает предыдущий недельный показатель, когда наблюдалось 45 афтершоков. Такие данные привели в региональном управлении МЧС.
Сейсмическая активность усилилась после подземного толчка, произошедшего 30 июля у побережья полуострова. Это событие стало самым мощным землетрясением в этом районе со времён 1952 года, а его магнитуда, по официальной информации, достигла 8,8. Власти Камчатки ввели режим повышенной готовности.
Сильные колебания ощутили также жители Северо-Курильска. Землетрясение вызвало цунами в Тихом океане, и предупреждения об опасности были объявлены в ряде стран, включая Японию, США и Филиппины.
Ранее стало известно, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр находился в 142 км к югу от города Кедири.