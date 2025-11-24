В Хабаровске задержали мужчину, похитившего деньги из банкомата

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств из банкомата — сообщает пресс-служба УМВД России по краю.
В отдел полиции обратился 33-летний житель Кировского района. Он рассказал, что в одном из торговых центров вносил через банкомат 50 тысяч рублей на свой счёт. Однако после операции устройство вернуло ему 5 тысяч. Мужчина забрал купюру, но не подтвердил дальнейшие действия и отошел, не дождавшись завершения транзакции.
Пока клиент банкомата уходил, к устройству подошёл другой человек. Увидев оставшиеся 45 тысяч в лотке, он забрал деньги и покинул место. Позже хабаровчанин понял, что средства на счёт не поступили, и обратился в полицию.
Записи камер наблюдения помогли оперативникам из отдела полиции № 7 установить личность злоумышленника. Им оказался 43-летний ранее несудимый местный житель. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, но в ходе расследования полностью возместил ущерб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.