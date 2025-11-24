В Хабаровске задержали мужчину, похитившего деньги из банкомата

В отдел полиции обратился 33-летний житель Кировского района. Он рассказал, что в одном из торговых центров вносил через банкомат 50 тысяч рублей на свой счёт. Однако после операции устройство вернуло ему 5 тысяч. Мужчина забрал купюру, но не подтвердил дальнейшие действия и отошел, не дождавшись завершения транзакции.