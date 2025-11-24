В Хабаровском крае продлили школьные выплаты для детей с ОВЗ

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поддержал важное изменение в региональной поддержке семей. Теперь дети с инвалидностью из многодетных семей смогут получать специальную выплату на школьную форму дольше, чем раньше. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Инициативу внесла краевая организация ВОРДИ, которая защищает права людей с инвалидностью и их семей. Согласно новым правилам, если ребенок с инвалидностью продолжает учиться в школе, его семья будет получать денежную помощь на покупку одежды для занятий и спортивной формы вплоть до окончания обучения, но не дольше, чем до 23 лет.
Раньше такая выплата, как и для всех остальных школьников, прекращалась в 18 лет. Для детей без инвалидности из многодетных семей это правило остается прежним — выплату они получают до своего 18-летия.
Размер помощи не изменился и составляет 5000 рублей на каждого ребенка-школьника из многодетной семьи. Эта сумма выплачивается независимо от уровня дохода семьи.
Чтобы продолжить получать выплату на ребенка с инвалидностью старше 18 лет, родителям или опекунам нужно успеть подать заявление до 1 декабря 2025 года. Это можно сделать тремя способами: обратиться в центр соцподдержки населения по месту жительства, в любой филиал МФЦ или подать заявление самостоятельно через региональный портал госуслуг.