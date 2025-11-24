В Хабаровском крае продлили школьные выплаты для детей с ОВЗ

Инициативу внесла краевая организация ВОРДИ, которая защищает права людей с инвалидностью и их семей. Согласно новым правилам, если ребенок с инвалидностью продолжает учиться в школе, его семья будет получать денежную помощь на покупку одежды для занятий и спортивной формы вплоть до окончания обучения, но не дольше, чем до 23 лет.