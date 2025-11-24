В Екатеринбурге сохранился старинный особняк с двойным дном — там прятали врага Гитлера. Фото

В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Радищева стоит здание, чей нарядный, почти сказочный облик приковывает взгляд прохожих. Его украшают купола, лепнина и эркеры. Доходный дом купца Евгения Первушина — не просто памятник, это свидетель, хранящий в своих стенах память о купеческом размахе, суровых военных годах и голосе, который слышала вся страна. О здании, где переплелись судьбы крепостных, ставших миллионерами, и диктора, ставшего личным врагом Гитлера — в материале URA.RU.