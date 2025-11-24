Прибавка к пенсии за сельский стаж: кто может получать в Татарстане

С 2019 года жители республики, которые проживают в селе или деревне, не имеют официального трудоустройства и накопили не менее 30 лет сельского стажа, могут рассчитывать на специальную надбавку к своей пенсии. Ее размер составляет 25% от фиксированной пенсионной выплаты, что в 2025 году равняется 2 226,93 рубля.