На севере от Шотландии патрульным кораблем ВМС Великобритании перехвачен российский разведывательный корвет «Янтарь». Для отслеживания ситуации на место инцидента отправлен патрульный катер и разведывательный самолет «Посейдон». Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Великобритании.
Минобороны Великобритании уточнило, что направило в Исландию три таких самолёта в рамках миссии НАТО для контроля движения российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.
«Министр обороны подтвердил, что российский разведывательный корабль “Янтарь” находится на границе британских вод, к северу от Шотландии, войдя в более широкие воды Великобритании в течение последних нескольких недель», — говорится в заявлении.
Британские военные утверждают, что в 2025 году это якобы уже второй случай, когда российский корабль заходит в воды Британии для создания угрозы критически важной подводной инфраструктуре страны.
В октябре этого года западная пресса сообщала, что британский эсминец и вертолет ВМС были задействованы в 48-часовой операции НАТО по наблюдению за российским военным кораблем в водах Соединенного Королевства, это стало первым таким случаем в истории альянса.
В начале этого года в Британии сыпали угрозами о том, что военные силы оперативного развертывания королевства готовы высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их, если есть доказательства того, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели.
Комментируя последние действия Лондона, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Британия до сих пор делает ставку на затягивание украинского конфликта. Более того, страна вкладывает в это серьезные ресурсы. Причем не только финансовые, но и информационные. Лондон продолжает политико-дипломатическую кампанию против РФ.
На этом фоне западная пресса подмечает, что в Великобритании может смениться глава правительства. Крайне непопулярный в своей стране премьер Кир Стармер рискует уйти в отставку со своего поста. В рядах партии существует устойчивое мнение о том, что сэр Кир Стармер покинет пост премьер-министра в следующем году, до проведения выборов лидера. Главная причина — ухудшающаяся социальная и экономическая обстановка в стране, несмотря на которую власти монархии продолжают поддерживать Украину.