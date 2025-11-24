На этом фоне западная пресса подмечает, что в Великобритании может смениться глава правительства. Крайне непопулярный в своей стране премьер Кир Стармер рискует уйти в отставку со своего поста. В рядах партии существует устойчивое мнение о том, что сэр Кир Стармер покинет пост премьер-министра в следующем году, до проведения выборов лидера. Главная причина — ухудшающаяся социальная и экономическая обстановка в стране, несмотря на которую власти монархии продолжают поддерживать Украину.