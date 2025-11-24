Глава Роскачества рассказал, как снизить риск отравлений готовой едой

По его словам, основной проблемой на сегодняшний день остаётся обеспечение безопасности продукта на пути от производства до потребителя.
Максим Протасов рассказал, как снизить риск отравлений готовой едой. Видео © Life.ru.
Он подчеркнул, что для снижения рисков отравлений необходимо внедрять принципы пищевой безопасности и соблюдать разрабатываемые Роскачеством добровольные стандарты для производителей готовой пищи. Протасов также отметил тенденцию к сокращению домашнего приготовления пищи и спрогнозировал дальнейший рост потребления готовых продуктов.
«Мы должны быть к нему готовы к росту пищевых отравлений. Мы должны соответствующим образом обучать принципам пищевой безопасности производителей, все эти общепиты. Сейчас фокус у нас в большей степени на индустрии готовой еды», — заключил глава Роскачества.
Ранее в Роскачестве заявили, что для повышения качества готовой еды необходимо создать единый перечень правил, которому производители будут подчиняться на всех этапах её приготовления. Сейчас такая продукция не является отдельным сегментом, поэтому и стандартов для неё не существует.
