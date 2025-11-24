Гоголь ещё 200 лет назад назвал главного врага русских, и даже в 2025 году эти слова — истина

И ведь классик ещё тогда предупреждал: если бы не этот враг, русский человек был бы «исполином». Не просто сильным — великим! Гоголь видел в нашем народе необычайную силу духа, талант к состраданию, воображению и выносливости. Но всё это разбивается о внутреннюю апатию, о привычку терпеть и ждать, вместо того чтобы строить и действовать. И чтобы победить врага, нужно сделать то, чего Гоголь хотел от каждого: проснуться. Перестать бояться жить неидеально. Перестать ждать вдохновения и «подходящего времени». А просто делать, творить, действовать. пусть и неуверенно, медленно, но шаг за шагом каждый день.