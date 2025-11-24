В Башкирии прогнозируется аномально теплая погода для конца ноября

Конец ноября в Башкирии продолжает удивлять теплой погодой и отсутствием устойчивого снежного покрова. Согласно информации от синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 24 ноября, на территории республики ожидаются незначительные осадки в виде дождя с мокрым снегом, которые в некоторых районах могут усилиться до умеренных. В южных частях региона существенных осадков не прогнозируется.
В отдельных районах вероятны такие неблагоприятные явления, как туман, гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На автомобильных дорогах возможно образование гололедицы. Ветер будет дуть с южного направления умеренной интенсивности. Температура воздуха в дневное время составит от 0 до +5 градусов.
Завтра, 25 ноября, в некоторых районах также пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Ночью и в утренние часы ожидается туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер сохранится южный умеренный. Температурный режим: ночью от −2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +2…+7 градусов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.