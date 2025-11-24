В Башкирии прогнозируется аномально теплая погода для конца ноября

Конец ноября в Башкирии продолжает удивлять теплой погодой и отсутствием устойчивого снежного покрова. Согласно информации от синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 24 ноября, на территории республики ожидаются незначительные осадки в виде дождя с мокрым снегом, которые в некоторых районах могут усилиться до умеренных. В южных частях региона существенных осадков не прогнозируется.