К новому горнолыжному сезону готовятся на «Хехцире»

«В новом сезоне ГЛК “Хехцир” традиционно откроет две основные трассы — “Самолетка” и “Черный полковник”. По мере оснежения склонов запуск трасс может быть осуществлен поэтапно. Для разнообразия семейного отдыха также будет работать тюбинг-трасса, запущенная в прошлом сезоне», — сообщили в телеграм-канале комплекса.