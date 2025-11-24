К новому горнолыжному сезону готовятся на «Хехцире»

Сейчас оформлены все необходимые документы, подготовлена инфраструктура, проведено техобследование подъемника. Накануне на территории ГЛК также прошли учения спасательных служб и авиации.
С наступлением устойчивых отрицательных температур обещают запустить систему искусственного оснежения. Открытие сезона будет зависеть от погодных условий.
«В новом сезоне ГЛК “Хехцир” традиционно откроет две основные трассы — “Самолетка” и “Черный полковник”. По мере оснежения склонов запуск трасс может быть осуществлен поэтапно. Для разнообразия семейного отдыха также будет работать тюбинг-трасса, запущенная в прошлом сезоне», — сообщили в телеграм-канале комплекса.
В администрации комплекса добавили также, что в этом сезоне планируется скорректировать цены на услуги. Для многодетных семей, пенсионеров и участников СВО будут действовать скидки.