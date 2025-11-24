Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К новому горнолыжному сезону готовятся на «Хехцире»

Сотрудники комплекса завершают подготовку к новому зимнему сезону.

Сейчас оформлены все необходимые документы, подготовлена инфраструктура, проведено техобследование подъемника. Накануне на территории ГЛК также прошли учения спасательных служб и авиации.

С наступлением устойчивых отрицательных температур обещают запустить систему искусственного оснежения. Открытие сезона будет зависеть от погодных условий.

«В новом сезоне ГЛК “Хехцир” традиционно откроет две основные трассы — “Самолетка” и “Черный полковник”. По мере оснежения склонов запуск трасс может быть осуществлен поэтапно. Для разнообразия семейного отдыха также будет работать тюбинг-трасса, запущенная в прошлом сезоне», — сообщили в телеграм-канале комплекса.

В администрации комплекса добавили также, что в этом сезоне планируется скорректировать цены на услуги. Для многодетных семей, пенсионеров и участников СВО будут действовать скидки.