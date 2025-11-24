Guardian: Украину ожидает самая тяжелая зима за весь период спецоперации

Украину ожидает самая тяжелая зима за весь период проведения спецоперации. Об этом в понедельник, 24 ноября, написало британское издание The Guardian.
— Украина переживает самую холодную и тяжелую зиму с 2022 года. Отключения электроэнергии стали обыденным явлением не только в отдаленных деревнях, но и в Киеве — сказано в публикации.
Отмечается, что из-за частых отключений электричества среди населения растет недовольство, которое усилилось на фоне коррупционного скандала, передает РИА Новости.
14 ноября в Киеве и области произошли серии мощных взрывов из-за ударов российских военных. Были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, в частности, в районах крупнейших киевских ТЭЦ (ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ) и Белоцерковской ТЭС. Также сообщается об ударах по железнодорожной инфраструктуре. В местах прилетов наблюдаются сильные пожары, жители сообщили о перепадах напряжения и перебоях с электроэнергией.
9 ноября в СМИ появилась информация о том, что жители нескольких украинских регионов, в том числе Киева и Харькова, столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии после серии ночных ударов по энергетической инфраструктуре.