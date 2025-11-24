Guardian: Украину ожидает самая тяжелая зима за весь период спецоперации

14 ноября в Киеве и области произошли серии мощных взрывов из-за ударов российских военных. Были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, в частности, в районах крупнейших киевских ТЭЦ (ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ) и Белоцерковской ТЭС. Также сообщается об ударах по железнодорожной инфраструктуре. В местах прилетов наблюдаются сильные пожары, жители сообщили о перепадах напряжения и перебоях с электроэнергией.