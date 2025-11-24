Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются дождь, мокрый снег и гололед.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Дождь, мокрый снег, гололед, температура воздуха до плюс семи градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона, к вечеру — прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами осадки (мокрый снег, дождь) с общим количеством до семи-девяти литров воды на метр квадратный (почти ⅕ месячной нормы), на дорогах и тротуарах — гололёд. Максимальная температура воздуха плюс четыре — плюс семь, вечером похолодание до нуля — плюс трех», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, южный, юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

«Атмосферное давление продолжит падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, к исходу суток начнет расти (барическая пила)», — добавил Тишковец.