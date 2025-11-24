Москвичам рассказали о погоде в понедельник

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона, к вечеру — прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами осадки (мокрый снег, дождь) с общим количеством до семи-девяти литров воды на метр квадратный (почти ⅕ месячной нормы), на дорогах и тротуарах — гололёд. Максимальная температура воздуха плюс четыре — плюс семь, вечером похолодание до нуля — плюс трех», — рассказал Тишковец.