Любительница турецких сериалов тайно улетела в Стамбул с 10-летним сыном и пропала

Когда родственники спросили, зачем ребёнок на корпоративе, женщина ответила, что остальные сотрудники компании также приезжают с детьми. С тех пор связи с ними нет. Позже родные выяснили, что никакого корпоратива не существовало. Дарья с Максимом направились в аэропорт Шереметьево и улетели в Стамбул, никого не предупредив. Они не взяли с собой вещи. В квартире, где они жили, родственники нашли новый планшет для ребёнка и телефоны пропавших. По словам волонтёров, в Стамбуле их встретил некий человек на автомобиле.