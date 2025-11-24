Ричмонд
Депутаты Госдумы разработали меры по борьбе со сделками по «схеме Долиной»

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили ввести обязательное нотариальное подтверждение всех сделок с недвижимостью, чтобы защитить пожилых людей от мошенников. Об этом они сообщили в обращении, направленном председателю Верховного суда России Игорю Краснову в понедельник, 24 ноября.

Парламентарии также указали на необходимость обязательного страхования таких сделок, если недвижимость является единственным жильем для продавца или покупателя. По их словам, к этим инициативам привели многочисленные жалобы граждан, которые лишались и денег, и квартир после признания сделок недействительными.

В обращении уточняется, что предлагаемые меры включают нотариальное удостоверение всех операций с недвижимым имуществом и обязательное страхование в уполномоченных организациях для сделок с единственным жильем. Депутаты заявили, что суды уже признали недействительными более трех тысяч сделок с участием пенсионеров, а от мошеннических схем также страдают участники СВО, матери-одиночки и другие уязвимые категории.

Парламентарии попросили Верховный суд оценить сложившуюся судебную практику и обозначить свою позицию. Они считают, что предложенные изменения помогут снизить число мошенничеств и повысить безопасность сделок с недвижимостью, передает РИА Новости.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Апрелев назвал подобную мошенническую схему «эффектом Долиной». По его словам, только за текущий год более трех тысяч семей в России пострадали от таких сделок.

