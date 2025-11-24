Депутаты Госдумы разработали меры по борьбе со сделками по «схеме Долиной»

В обращении уточняется, что предлагаемые меры включают нотариальное удостоверение всех операций с недвижимым имуществом и обязательное страхование в уполномоченных организациях для сделок с единственным жильем. Депутаты заявили, что суды уже признали недействительными более трех тысяч сделок с участием пенсионеров, а от мошеннических схем также страдают участники СВО, матери-одиночки и другие уязвимые категории.