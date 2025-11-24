Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, сколько россиян хотят найти подработку перед Новым годом

Более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом.

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом, при этом у большинства из них короткий заработок перед праздниками является ежегодной традицией, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», его результаты есть у РИА Новости.

«По данным исследования, 27% респондентов планируют найти предновогоднюю подработку. При этом более 70% из этой категории респондентов признались, что короткий заработок перед праздниками является для них ежегодной традицией», — говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены 3 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Говоря о распределении доли подработки в общей структуре доходов, 34% респондентов отметили, что дополнительные заработки составляют до 10% их бюджета. У 29% подработка обеспечивает от 10 до 20% дохода. Для 23% она формирует от 20 до 30% регулярных поступлений. У 14% дополнительный заработок превышает 30% ежемесячного дохода, сообщается в материалах.

«Наибольший интерес к временной занятости проявляют россияне 25−34 лет: подрабатывать готовы 44% участников этой возрастной группы. Среди респондентов 18−24 лет о таком намерении сообщили 38%. В категории 35−44 лет доля заинтересованных составляет 32%, в группе 45−54 лет — 19%. Среди россиян старше 55 лет возможность подработки рассматривают 14%», — уточняется в исследовании.

Отмечается, что 32% среди ищущих подработку составляют представители сферы услуг. На сотрудников торговли и ритейла приходится почти столько же — 27%. Представители креативных индустрий и маркетинга составляют чуть меньше — 19%. Представители финансовой сферы — 15%. Еще 7% — представители других профессий.

При этом 46% из тех, кто регулярно ищет подработку перед праздниками, имеют удаленный или гибридный формат работы, 31% ежедневно посещают офис, а 16% являются владельцами собственного бизнеса и не привязаны к определенному графику. Еще 7% на данный момент не работают.

«Самыми популярными форматами подработок являются дополнительные рабочие смены на основном месте работы, такой вариант ответа выбрали 36% опрошенных», — сообщается в материалах.

Еще 29% берут проекты вне основного места работы и работают в выходные и по вечерам, а 19% реализуют сторонние проекты во время рабочего дня на основном месте работы. В то же время 16% отметили, что сочетают все форматы в зависимости от потребностей, либо затруднились ответить. При этом почти половина опрошенных скрывают факт подработки от начальства, отмечается в исследовании.