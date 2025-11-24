Три тигра кошмарили посёлки Хабаровского края

Подобная картина наблюдается не только в крае, но и по всей России и даже во всём мире, где тигры живут рядом с людьми. На выходных специалисты Хабаровского охотнадзора поймали нескольких хищников — в посёлках Гвасюги и Среднехорский, а следом и в Синде. За сухими сводками скрывается сложная драма сосуществования человека и краснокнижного зверя, в которой зачастую виноваты обе стороны.
Начальник управления охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак, консультант отдела объектов сохранения животного мира Александр Чемеренко, и заместитель начальника отдела объектов сохранения животного мира Валентин Платицын рассказывают, как тигры попадают в населённые пункты и какие меры принимаются для их безопасного отлова.
Ночные визиты и операция «по следам».
В течение месяца один из тигров наведывался в Гвасюги и Среднехорский — охотился по ночам и загрыз нескольких собак. Операцию по отлову готовили несколько дней: группа из четырёх инспекторов выследила хищника, заманила и усыпила с помощью специального ружья.
Самец весом более 200 кг оказался здоровым — без травм и болезней. Скорее всего, после неудачной охоты в тайге он учуял запах домашних животных и переключился на лёгкую добычу. Сейчас тигр находится в центре реабилитации: впереди осмотр ветеринаров и решение о дальнейшей судьбе.
Интересный момент: после отлова тигра кабаны, почувствовав свободу, вернулись на прежние места обитания. Специалисты заметили, как они перебегали дорогу, и зафиксировали это на камеру. Это маленький, но наглядный пример того, как вмешательство человека и отлов хищника мгновенно отражается на поведении других диких животных.
Даже за решёткой тигр демонстрировал невероятную силу и скорость, мгновенно превращаясь из спокойного полусонного животного в разъярённого хищника. Оператор, снимая его в клетке, инстинктивно отпрянул, хотя между ними была толстая решётка — мощь зверя ощущалась буквально через металл.
На следующий день вторая группа поймала тигра в посёлке Синда. Этот хищник выглядел слабее: был менее упитан, а при осмотре обнаружили проблемы с лапой.
На «3‑м Сплавном» тигр буквально обнаглел: утащил собаку с приусадебного участка и каждую ночь возвращался — проверять, нет ли «добавки». Хозяева установили камеру наблюдения, и прошлой ночью хищник даже «попозировал» перед объективом. Вторую собаку удалось спрятать — как и рекомендовали специалисты. Житель посёлка попытался описать происходящее.
«Целую ночь эта кошка лазила по двору, всё вытоптала… Малыша украла… Всё в крови… Я думал, Малыш и Мишка играются, но это была молодая, мощная зверюга. Она давила… Потом тащила моего маленького. Еле утащила… Всё в крови… Бедный пёсик», — рассказал он дрожащим голосом.
Страх и баланс.
Местные жители напуганы — и их страх понятен. Но часто именно люди провоцируют хищника: оставляют собак на привязи ночью, не оборудуют надёжные вольеры, игнорируют советы охотнадзора.
Амурский тигр — краснокнижное животное. Он не ищет встречи с человеком и нападает лишь в исключительных случаях: когда ранен, болен или защищает потомство. Для него человек не добыча, а угроза. Тигры заходят в поселки за собаками, потому что это лёгкая добыча.
Жители таёжных посёлков по сути — соседи тигра. Они учатся сосуществовать с хищником, не нарушая природный баланс.
Работа на пределе: охотники и тигры.
За поимкой каждого зверя стоят дни напряжённой и изнурительной работы. Три группы инспекторов круглосуточно патрулируют тайгу, держа под контролем горячие точки: Селихино, Бичевая, Кутузовка, «3‑й Сплавной», посёлок Маяк.
Каждое выездное задание — это тест на предельное внимание и хладнокровие: охотники следят в темноте, где малейший шум может спугнуть тигра; оценивают риск — даже усыплённый 200‑килограммовый зверь способен мгновенно проявить всю мощь; рассчитывают точность — доза снотворного должна быть идеальной, чтобы не навредить животному; и несут полную ответственность — после поимки нужно не просто изолировать тигра, но понять, что привело его к людям.
Инспекторы — миротворцы. Их цель — не убить хищника, а обезопасить людей, сохранить краснокнижное животное и вернуть его в естественную среду, если возможно.
Сигналы природы: почему тигры приходят к людям.
Каждый случай — повод задуматься. Тигры приходят к людям не из злобы, а из нужды: нехватка кормовой базы, болезни или любопытство молодых особей.
Решение проблемы — не в отстреле, а в просвещении жителей, создании безопасных условий для домашних животных и мониторинге популяции тигров.
Специалисты продолжают работу, балансируя между безопасностью людей и правом зверя на жизнь. Каждый пойманный тигр — не враг, а сигнал: природа напоминает, что человек здесь не единственный хозяин.
Жители Хабаровского края могут быть спокойны: все опасные тигры пойманы, угрозы населению нет, а охотнадзор круглосуточно следит за безопасностью посёлков и сохранением краснокнижных животных. Ситуация под контролем, каждая операция направлена на баланс между безопасностью человека и сохранением природы.