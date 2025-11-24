Три тигра кошмарили посёлки Хабаровского края

Подобная картина наблюдается не только в крае, но и по всей России и даже во всём мире, где тигры живут рядом с людьми. На выходных специалисты Хабаровского охотнадзора поймали нескольких хищников — в посёлках Гвасюги и Среднехорский, а следом и в Синде. За сухими сводками скрывается сложная драма сосуществования человека и краснокнижного зверя, в которой зачастую виноваты обе стороны.