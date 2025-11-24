«Чудес не бывает»: омский медик опровергла народные средства от глазных болезней

Не работают по мнению омского медика и витаминные капли «для профилактики», так как нет никаких научных доказательств их эффективности, но есть риски: раздражение, синдром сухого глаза, аллергия. Также не стоит пользоваться народными средствами: капать в глаза сок алоэ или раствор воды с медом — во-первых, ни один такой метод не имеет доказанной пользы, а вот риски велики. От таких «процедур» возможны ожоги, аллергии, бактериальные инфекции.