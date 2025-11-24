Ричмонд
«Чудес не бывает»: омский медик опровергла народные средства от глазных болезней

Капли от катаракты и гимнастика от близорукости являются бесполезными средствами по мнению офтальмолога.

Источник: Комсомольская правда

Офтальмолог омской Клинической офтальмологической больницы им. Выходцева Анастасия Соколова опровергла распространенные «лайфхаки», которыми пользуются омичи. Помочь в случае глазных проблем может лишь официальная медицина.

«Пациенты на приемах часто спрашивают о “чудо-средствах” для глаз — от капель от катаракты до народных методов лечения. Этих рекомендаций вы от меня не услышите», — цитирует врача Анастасию Соколову пресс-служба омского минздрава.

Не существует капель от катаракты, так как эта болезнь представляет собой помутнение хрусталика, которое не растворяется каплями. Единственный эффективный метод — хирургическая замена помутневшего органа. Также не лечится упражнениями или каплями близорукость, так как миопия — это анатомическая особенность, а не «слабость» мышц. В этом случае действенными методами лечения является коррекция очками, линзами или лазерная операция.

Не работают по мнению омского медика и витаминные капли «для профилактики», так как нет никаких научных доказательств их эффективности, но есть риски: раздражение, синдром сухого глаза, аллергия. Также не стоит пользоваться народными средствами: капать в глаза сок алоэ или раствор воды с медом — во-первых, ни один такой метод не имеет доказанной пользы, а вот риски велики. От таких «процедур» возможны ожоги, аллергии, бактериальные инфекции.

Реальную помощь своим глазам омичи могут оказать, придерживаясь только научно обоснованных подходов: регулярные профилактические осмотры, индивидуальная коррекция зрения (очки/линзы), хирургическое лечение (строго по показаниям).