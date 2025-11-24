Россиянам подсказали, как наказать работодателя за сорванный отпуск: достаточно одной жалобы

Сорванный отпуск работника может дорого обойтись работодателю. Кроме штрафа в 50 тысяч рублей, суд может обязать его выплатить компенсацию за моральный вред, или предоставить дополнительные дни отпуска. Об этом РИА Новости заявила юрист, член союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.