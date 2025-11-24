Ричмонд
Россиянам подсказали, как наказать работодателя за сорванный отпуск: достаточно одной жалобы

Юрист Сабитова: работодателю грозит штраф за сорванный отпуск работника.

Источник: Комсомольская правда

Сорванный отпуск работника может дорого обойтись работодателю. Кроме штрафа в 50 тысяч рублей, суд может обязать его выплатить компенсацию за моральный вред, или предоставить дополнительные дни отпуска. Об этом РИА Новости заявила юрист, член союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

По ее словам, работник вправе наказать работодателя не только за не предоставленный вовремя отпуск, но и отзыв с отдыха без законных оснований.

«Это будет нарушением трудового законодательства», — сообщила Сабитова.

По словам юриста, при подобном нарушении работник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд, например, для взыскания морального вреда и денежной компенсации.

Ранее в Общественной палате назвали самые выгодные для отпуска месяцы в 2026 году.

Вместе с тем, в России призвали сократить отпуска и уменьшить количество праздничных дней.