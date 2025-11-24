В ГД предложили новые меры для борьбы с мошенничеством при покупке квартир

В Госдуме разработали меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей.
Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон. Они предлагают установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и обязательное страхование сделки, если имущество является единственным для продавца или покупателя, передает РИА Новости со ссылкой на документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.
Отмечается, что депутаты поступают жалобы от граждан, когда продавцы, зачастую пожилые, после завершения сделки обращаются в суд для признания договоров купли-продажи недействительными по ряду причин. Суды признают договоры недействительными и возвращают истцам право собственности, при этом отказывают ответчикам возмещать ущерб и взыскивать денежные средства. В итоге покупатели лишаются и жилья, и средств. Подчеркивается, что на сегодняшний день суды признали недействительными более 3000 сделок с пенсионерами, что, как утверждают депутаты, свидетельствует о том, что случаи приобрели массовый характер.
Парламентарии считают, что принятие изменений позволит сократить количество мошеннических действий и будет способствовать защите прав и законных интересов граждан.
Ранее в ГД предложили ввести «период охлаждения» при покупке квартир. По мнению юриста Ивана Соловьева, это правильное решение.