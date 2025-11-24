В ГД предложили новые меры для борьбы с мошенничеством при покупке квартир

Отмечается, что депутаты поступают жалобы от граждан, когда продавцы, зачастую пожилые, после завершения сделки обращаются в суд для признания договоров купли-продажи недействительными по ряду причин. Суды признают договоры недействительными и возвращают истцам право собственности, при этом отказывают ответчикам возмещать ущерб и взыскивать денежные средства. В итоге покупатели лишаются и жилья, и средств. Подчеркивается, что на сегодняшний день суды признали недействительными более 3000 сделок с пенсионерами, что, как утверждают депутаты, свидетельствует о том, что случаи приобрели массовый характер.