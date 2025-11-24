Более 38 тысяч интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане в 2024 году

«Особое внимание нужно уделить родительскому контролю. Родителям важно следить за тем, какие сайты и видео смотрит ребенок, с кем он общается в интернете, а также подключать функции родительского контроля на устройствах. Это позволит вовремя заметить риски и защитить ребенка от опасного контента», — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.