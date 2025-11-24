Более 38 тысяч интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане в 2024 году

АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Благодаря внедренной системе мониторинга «Кибернадзор» в 2024 году выявлено и заблокировано более 38 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом, сообщили в Минпросвещения Казахстана.
Растущая цифровая зависимость детей и их глубокое погружение в виртуальную среду требуют новых компетенций как от специалистов, так и от родителей, отметили в ведомстве.
«Особое внимание нужно уделить родительскому контролю. Родителям важно следить за тем, какие сайты и видео смотрит ребенок, с кем он общается в интернете, а также подключать функции родительского контроля на устройствах. Это позволит вовремя заметить риски и защитить ребенка от опасного контента», — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
Оберегает детей от вредных данных закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
«Закон определяет полномочия государственных органов и механизмы их взаимодействия, включая мониторинг, анализ и блокировку опасного контента», — отметили в ведомстве.
В 2022 году в законодательство были введены понятия «буллинг» и «кибербуллинг», а с 2024 года за травлю установлена административная ответственность.
За 10 месяцев 2025-го зарегистрировано 339 административных дел, из которых 198 лиц привлечены к ответственности за буллинг.