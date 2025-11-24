Более трехсот омских фирм прекратили свою деятельность за 10 месяцев 2025 года

За 10 месяцев 2025 года 305 омских компаний прекратили деятельность в упрощенном порядке. О возможности и порядке упрощенной ликвидации рассказали в УФНС России по Омской области.
Юридические лица Омской области могут прекратить деятельность в упрощенном порядке. Такая процедура возможна только при соблюдении ряда условий:
— компания не является плательщиком НДС или освобождена от его исчисления и уплаты;
— у компании отсутствует задолженность перед бюджетом, кредиторами, сотрудниками;
— у компании отсутствует запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений;
— компания не имеет в собственности недвижимого имущества и транспортных средств;
— компания не находится в процессе банкротства, ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.
Также омские налоговики рассказали о порядке упрощенной ликвидации. Получив заявление, регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней его рассматривает, и при наличии препятствующих обстоятельств уведомляет заявителя о невозможности прекращения деятельности. При отсутствии возражений и соблюдении всех условий процедуры, регистрирующий орган исключает юридическое лицо из ЕГРЮЛ.