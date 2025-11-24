Более трехсот омских фирм прекратили свою деятельность за 10 месяцев 2025 года

Также омские налоговики рассказали о порядке упрощенной ликвидации. Получив заявление, регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней его рассматривает, и при наличии препятствующих обстоятельств уведомляет заявителя о невозможности прекращения деятельности. При отсутствии возражений и соблюдении всех условий процедуры, регистрирующий орган исключает юридическое лицо из ЕГРЮЛ.