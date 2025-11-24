В Ташкенте грязный воздух задержится до конца недели

Изначально синоптики прогнозировали, что атмосферная инверсия, ставшая причиной затяжного смога и высокого уровня загрязнения, завершится после 24 ноября. Но свежие данные показывают: процесс инверсии не торопится отступать — и горожанам придётся ещё несколько дней дышать загрязнённым воздухом.
Погодные условия по-прежнему мешают перемешиванию слоёв воздуха, из-за чего вредные частицы и выбросы задерживаются в приземном слое атмосферы. Стабилизация ситуации и улучшение качества воздуха возможны только после смены воздушных масс, усиления ветра или выпадения осадков.
Власти уверяют, что держат ситуацию на контроле.
Однако пока лучше по возможности ограничивать время пребывания на улице, особенно детям и людям с хроническими заболеваниями. Ждём улучшения ситуации и надеемся, что следующий прогноз будет более оптимистичным.