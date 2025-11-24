В Перми 24 ноября запустят программу прямых перелетов в Камрань

В Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино») 24 ноября стартует программа прямых авиаперелетов в Камрань. Жемчужина Южно-Китайского моря во Вьетнаме станет доступна пермякам за девять часов полета.
Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, вылет самолета из «Большого Савино» рейса ZF 2563 по маршруту «Пермь-Камрань» запланирован на 22:00, с прилетом в 08:30. Время в пути составит 9 часов 15 мин.
Чартерные полеты на воздушном судне «Боинг-767» начнет выполнять авиакомпания Azur Air. До конца года в Камрань запланированы еще три рейса 6, 18 и 30 декабря. Полетная программа рассчитана до 16 февраля 2026 года.