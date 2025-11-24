Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в Пакистане

В штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском Пешаваре произошел теракт. Об этом сообщили местные СМИ. По предварительным данным, на территории комплекса сработало несколько взрывных устройств.
Отмечается, что из-за взрыва смертника погибли не менее трех человек.
Издание Dawn уточняет, что на объекте прогремели как минимум два взрыва. Данные о пострадавших и масштабе разрушений уточняются. В сообщении также говорится, что после взрывов была слышна стрельба.
Ранее, 11 ноября, в результате мощного взрыва в столице Пакистана Исламабаде по меньшей мере 12 человек погибли и еще 21 был ранен.
10 ноября террорист-смертник также подорвал автомобиль Hyundai i20 в центре индийского Нью-Дели. Следователи полагают, что преступник был членом террористической группы, которая действует в округе Фаридабад (штат Харьяна).
Кроме того, недавно другой террорист на автомобиле со взрывчаткой въехал в колонну военнослужащих в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Известно по меньшей мере о 13 погибших в результате детонации.
Еще одна трагедия произошла 11 марта — тогда вооруженная группировка «Армия освобождения Белуджистана» захватила в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане.