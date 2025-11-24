Законна ли установка платного доступа к водным объектам

«Никто не имеет права перекрывать гражданам доступ к берегу — ни забором, ни шлагбаумом, ни табличкой “проход запрещен” — если это не предусмотрено законом. Государство может временно ограничить доступ только в особых случаях: в целях безопасности, охраны здоровья населения, защиты природы или в маловодные годы. При этом обязательно сообщая об этом через СМИ, сайты госорганов и специальные знаки на берегу», — пояснили в министерстве.