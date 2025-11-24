Ледяной дождь парализовал железнодорожное сообщение в Москве

В связи с неблагоприятными погодными условиями и выпадением ледяного дождя на Московской железной дороге введён усиленный режим работы. Как сообщает пресс-служба МЖД, в настоящее время наблюдаются задержки поездов Савеловского направления и МЦД-1 в обоих направлениях.
Для ликвидации последствий непогоды задействована специальная техника, включая 24 локомотива с вибропантографами и установки для очистки контактной сети от гололёда. На участке Лобня — Бескудниково организовано реверсивное движение по одному пути, что вызвало временные нарушения графика. На других радиальных направлениях движение осуществляется с незначительными отклонениями от расписания.
Для координации работ по стабилизации ситуации на МЖД создан оперативный штаб.
Ранее из-за ледяного дождя в Москве водителей призвали пересесть на общественный транспорт.
