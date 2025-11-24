Кабмин РФ поддержал законопроект об эксперименте с передвижными аптеками

Ранее aif.ru объяснял, кто, где и как может получить льготные лекарства (более 800 медикаментов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медизделия и продукты лечебного питания, которые предоставляются бесплатно или с 50-процентной скидкой в рамках господдержки).