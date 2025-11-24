Ричмонд
Кабмин РФ поддержал законопроект об эксперименте с передвижными аптеками

Документ предстоит доработать с учетом замечаний.

Источник: Аргументы и факты

Правительство России поддержало законопроект о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках, но с учетом того, что он будет доработан. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Предполагается, что передвижные аптеки, оборудованные на автомобилях, будут работать в населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные аптеки, а также медорганизации и ИП с лицензией на ведение фармацевтической деятельности.

Ранее aif.ru объяснял, кто, где и как может получить льготные лекарства (более 800 медикаментов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медизделия и продукты лечебного питания, которые предоставляются бесплатно или с 50-процентной скидкой в рамках господдержки).