Кабмин РФ поддержал законопроект об эксперименте с передвижными аптеками

Правительство России поддержало законопроект о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках, но с учетом того, что он будет доработан. Об этом сообщает информагентство ТАСС.
Предполагается, что передвижные аптеки, оборудованные на автомобилях, будут работать в населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные аптеки, а также медорганизации и ИП с лицензией на ведение фармацевтической деятельности.
