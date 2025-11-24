«Потребовал перечислить деньги на указанный счет». Милиция раскрыла подробности поисков лжеминера в Минске и его мотивы

В милиции сообщили, что мотивом лжеминера, сообщившего об опасности в детсаду и поликлинике в Минске, могла быть месть, рассказали на СТВ.
Напомним, 17 ноября милиция проверяла детский сад в Минске после сообщения о минировании. А уже на следующий день правоохранители проверяли сообщение о минировании детской поликлиники в Минске. Оба сообщения об опасности не подтвердились, сейчас идут поиски лжеминера, которому грозит до 7 лет тюрьмы.
Как рассказали в сюжете, в сообщении о якобы минировании детского сада преступники потребовал перечислить деньги на указанный счет. Также в своих в электронных письмах отправитель представился и указал номер мобильного телефона. Однако в милиции раскрыли мотив подобных преступлений, обратив внимание, что основная задача лжеминера состоит в том, чтобы направить правоохранителей к какому-то конкретному лицу.
— Как правило, это люди (лжеминеры. — Ред.), которые хотят отомстить в виде приезда правоохранительных органов, изъятия компьютерной и иной техники, — прокомментировал замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Алексей Новаш.
За сваттинг в Беларуси грозит уголовная ответственность. Кроме того, проверка ложного сообщения о минировании влечет за собой серьезные расходы, возмещать которые будет лжеминер.
Также мы писали, что минский подросток получил срок 1,5 года за 20 сообщений о лжеминировании.
Еще в Минске легковушка с детьми загорелась после столкновения.