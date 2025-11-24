Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эфиопии впервые за 10 тысяч лет извергается вулкан Хайли-Губби

Пепловый шлейф от вулкана Хайли-Губби направился в сторону Йемена и Омана.

Источник: Комсомольская правда

На северо-востоке Эфиопии произошло извержение вулкана Хайли-Губби, который не проявлял активности свыше 10 тысяч лет. По данным Консультативного центра по вулканическому пеплу Тулузы (VAAC).

Как передает издание Bnonews, пепловый шлейф поднялся на высоту около 13,7 км и направился в сторону Йемена и Омана. Специалисты не исключают, что это может представлять опасность как для местного населения, так и для международного авиасообщения.

Портал Volcano Discovery передает, что данные со спутников показали значительный выброс диоксида серы из-за извержения.

Согласно последнему сообщению о выбросах вулканического пепла, активность вулкана к настоящему моменту прекратилась.

На прошлой неделе на индонезийском острове Ява произошло мощное извержение вулкана Семеру. Столб пепла достиг 17 км, вызвав предупреждение для авиации в Австралии. Власти Индонезии подняли уровень опасности до максимума, местных жителей эвакуировали.