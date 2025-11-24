Звезда фильмов ужасов ушел из жизни в 81 год

Причина смерти актера не уточняется.
Кир сыграл в более чем 200 фильмах, в их числе: «Дракула 3000», «Блейд», «Конец света», «Хэллоуин 200» и многих других. Должен был сыграть главную роль в следующей хоррор-игре OD, съемки которой были перенесены на 2026 год.
«Когда мы встретились в Милане в конце сентября, он сказал мне, с каким нетерпением ждет возобновления съемок в следующем году. Он и тогда был полон энергии и смешил меня своими обычными “удоизмами”. Я до сих пор не могу в это поверить», — вспоминает Хидео Кодзима.
В последние годы своей жизни Удо Кир активно снимался в различных кинокартинах, в том числе сыграл Ганса (главную роль — прим. — «Лентой.ру») в «Секретном агенте» 2025 года.
