В Самару прибыла новая техника для уборки улиц

В Самаре убирать улицы будут мини-пылесосы и мини-погрузчики «Шмель».

Источник: Комсомольская правда

В Самару доставили новую технику для уборки города. На улицы областной столицы в скором времени выйдут восемь мини-пылесосов ЗИК и восемь мини-погрузчиков «Шмель», об этом сообщил глава города Иван Носков в своих социальных сетях.

— Эти «малыши» как раз решают эту задачу, меняют тяжелый ручной труд на более эффективный — механизированный, — отметил мэр.

Новую технику смогут использовать не только зимой, но и летом. Мини-пылесосы и погрузчики универсальны и позволяют совершать больше маневров за счет небольших размеров. ЗИКи и «Шмели» выйдут на улицы города уже этой зимой. Сейчас они проходят проверки и обкатки.