В Самару прибыла новая техника для уборки улиц

Новую технику смогут использовать не только зимой, но и летом. Мини-пылесосы и погрузчики универсальны и позволяют совершать больше маневров за счет небольших размеров. ЗИКи и «Шмели» выйдут на улицы города уже этой зимой. Сейчас они проходят проверки и обкатки.