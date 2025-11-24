В Самару прибыла новая техника для уборки улиц

В Самару доставили новую технику для уборки города. На улицы областной столицы в скором времени выйдут восемь мини-пылесосов ЗИК и восемь мини-погрузчиков «Шмель», об этом сообщил глава города Иван Носков в своих социальных сетях.
— Эти «малыши» как раз решают эту задачу, меняют тяжелый ручной труд на более эффективный — механизированный, — отметил мэр.
Новую технику смогут использовать не только зимой, но и летом. Мини-пылесосы и погрузчики универсальны и позволяют совершать больше маневров за счет небольших размеров. ЗИКи и «Шмели» выйдут на улицы города уже этой зимой. Сейчас они проходят проверки и обкатки.