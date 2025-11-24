Цены на дизельное топливо увеличились на АЗС Иркутска

IrkutskMedia, 24 ноября. На некоторых заправках Иркутска подорожало дизельное топливо по сравнению с прошлой неделей. Увеличение цен на нефтепродукты составило от 30 копеек до 1 рубля по сравнению со стоимостью, которая была установлена 17 ноября.
Так, на станциях «Роснефти» дизель подорожал на 30 копеек и стоит теперь 80,2 рубля. На заправках «Омни» это горючее стало дороже на 1 рубль и стоит теперь 81,85 рубля соответственно. На АЗС «БРК» цена на дизель по сравнению с прошлой неделей осталась прежней и равняется 80,9 рубля. На станциях «КрайсНефти» стоимость этого горючего также осталась прежней: летний дизель стоит 77,9 рубля, а зимний — 82,1 рубля.
Увеличение стоимости популярные марки бензина на этой неделе не затронуло. На заправках «Роснефти» АИ-92 стоит 61,23 рубля. На станциях «БРК» и «КрайсНефти» цена этого бензина остаётся 66,98 рубля. На станциях «Омни» цена за литр АИ-92 равняется 69,9 рубля.
Литр АИ-95 на АЗС «Роснефти» и стоит 64,7 рубля. На станциях АЗС «БРК» и «КрайсНефть» стоимость этого бензина равняется 71,6 рубля. У «Омни» литр АИ-95 стоит 75,5 рубля.
АИ-100 на всех заправках города не изменились по сравнению с прошлой неделей. На станциях «Роснефти» и «БРК» этот бензин стоит 87,6 рубля. У «Омни» цена за литр АИ-100 составляет 93,1 рубля.
Цена за литр АИ-98 на АЗС «КрайсНефти» осталась 92,6 рубля.
Ранее агентство сообщало, что росстат озвучил цены на бензин и дизель в Иркутской области и других регионах страны с 11 по 17 ноября. Выяснилось, что топливо марки АИ-98 в Приангарье является самым дорогим среди регионов Сибири. Его стоимость достигла 90,15 рублей за литр.
Напомним, что с начала года специалисты Иркутского ЦСМ в испытательных лабораториях изучили 280 образцов дизельного топлива. По информации «Интерфакса», 12% проб не соответствовали требованиям техрегламента. Чаще всего специалисты отмечают несоответствия по показателям фракционного состава, массовой доли серы, массовой доли воды, общего загрязнения, а также низкотемпературным характеристикам. За 10 месяцев 2025 года в лаборатории поступило 156 проб бензина, из которых 9% не соответствовали техническим регламентам по фракционному составу, давлению насыщенных паров, содержанию серы, монометиланилина, полициклических и ароматических углеводородов.
Добавим, что осенью населенных пунктов Иркутской области коснулся топливный кризис, обрушившийся в целом на всю Россию. С нехваткой бензина в регионе первым столкнулся Бодайбинский район. Об ограничениях продажи топлива сообщалось в начале октября. Затем похожая ситуация образовалась в Киренском районе. Там сначала на один автомобиль отпускали не более 20 литров топлива, затем не более 30. На станциях образовывались километровые очереди из автомобилистов. 22 октября мэр Киренского района рассказал корр. агентства, что цены на бензин «взлетели» очень высоко — АИ-92 продают по 95 рублей за литр, а АИ-95 — по 100 рублей за литр. Такая стоимость понизила ажиотаж среди автолюбителей, и очереди перестали скапливаться.
Также с 21 октября сеть АЗС «БРК» ограничила продажу бензина — не более 20 литров в одни руки на всех автозаправках сети в Приангарье, Бурятии и Забайкалье. Кроме того, по состоянию на 29 октября уже месяц не было бензина в части территории Черемховского района — топливо всех марок, за исключением дизеля, невозможно приобрести на АЗС вблизи села Голуметь и других небольших населенных пунктов.
Ранее в правительстве РФ заявили, что на фоне проблем топливного рынка планируют начать закупать нефтепродукты из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Кроме того, в связи с резким ростом цен на бензин депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю (с 30 сентября по 6 октября) цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».