Иркутский хирург Юрий Козлов поучаствует в запуске космического корабля с Байконура

Напомним, что 6 ноября в Центре подготовки космонавтов состоялось заседание комиссии по оценке готовности экипажей к космическому полёту 74-й экспедиции на МКС. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-28» запланирован на 27 ноября. Основной и дублирующий экипажи готовы к полету. Сергей Микаев станет пятым космонавтом из Прибайкалья, который будет работать на орбите. Полет на борту МКС будет продолжаться 8 месяцев.