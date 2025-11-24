Иркутский хирург Юрий Козлов поучаствует в запуске космического корабля с Байконура

IrkutskMedia, 24 ноября. Иркутский хирург Юрий Козлов вместе с юными пациентами иркутской государственной областной детской клинической больницы, которые после выполненных роботических операций стали абсолютно здоровыми, прибыли на стартовую площадку космодрома Байконур. Скоро состоится вывоз РКН «Союз-2.1а» с ТПК Пл. 31, «Союз МС-28» на стартовый комплекс 31-й площадки и вертикализация ракеты, сообщил врач в своем тг-канале (18+).
Напомним, что 6 ноября в Центре подготовки космонавтов состоялось заседание комиссии по оценке готовности экипажей к космическому полёту 74-й экспедиции на МКС. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-28» запланирован на 27 ноября. Основной и дублирующий экипажи готовы к полету. Сергей Микаев станет пятым космонавтом из Прибайкалья, который будет работать на орбите. Полет на борту МКС будет продолжаться 8 месяцев.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» возглавит Герой РФ Сергей Кудь-Сверчков, второй бортинженер — американец Кристофер Уильямс. Для обоих бортинженеров это будет первый полет.