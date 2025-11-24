В Иркутске проходит II спартакиада медицинских работников

IrkutskMedia, 24 ноября. В Иркутске 23 ноября стартовала II спартакиада медицинских работников (0+), призванная подчеркнуть значимость здорового образа жизни среди специалистов здравоохранения и укрепить профессиональное сообщество региона. В соревнованиях участвуют более 600 человек из 22 медицинских организаций области, сообщает пресс-служба облправительства.
Масштабное спортивное событие, которое в регионе стало традиционным, в этом году привлекло больше участников, чем в прошлом. Заявки подали 22 учреждения — как государственные, так и частные. Медики соревнуются в 12 видах спорта, демонстрируя не только мастерство по профессии, но и отличную физическую подготовку.
На открытии глава региона Игорь Кобзев отметил, что спартакиада объединяет специалистов не только из областного центра, но и из Ангарска, а также из Слюдянского, Осинского, Боханского и других районов. По его словам, это способствует формированию единого медицинского сообщества региона.
«Это очень ценно, что вы, специалисты, которые ежедневно спасают жизни и возвращают пациентам здоровье и надежду, находите время для увлечений и заботы о своём здоровье. Видеть вас здесь, в спортивной форме, с горящими глазами и готовых к борьбе, — очень вдохновляюще. Вы, как никто другой, понимаете: чтобы заботиться о других, нужно начинать с себя. Вы — лучший пример для всех жителей нашей области», — отметил Игорь Кобзев, обращаясь к участникам события.
Помимо основных соревнований, организован прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). Присоединились 95 человек, среди них не только медики, но и их родственники. Общее количество участников и зрителей мероприятия, включая спортсменов, участников ГТО, болельщиков и гостей, — более 800 человек.
«Спартакиаду медицинских работников мы возродили вместе с отраслевым профсоюзом медицинских работников в прошлом году. Событие демонстрирует приверженность здоровому образу жизни и негативное отношение к вредным привычкам, подтверждая постулат древних врачей: “Mens sana in corpore sano” — “В здоровом теле здоровый дух”. Великий хирург, академик Федор Углов писал, что здоровье не приходит само по себе, за него нужно бороться, его нужно постоянно укреплять и сохранять. И сегодня медики показывают личным примером, как важно поддерживать физическую форму и здоровый дух», — сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Андрей Модестов.
Организаторами спартакиады выступили министерство здравоохранения Иркутской области и Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ при поддержке министерство спорта Иркутской области и общественных объединений. Губернатор также вручил Благодарственные письма семьями медиков, активно участвующих в спортивной жизни, и тем, кто помогал в подготовке события.
По словам организаторов, спартакиада направлена на привлечение внимания к вопросам здоровья и социального благополучия специалистов, чья профессия критически важна для общества. Кроме того, это возможность для неформального общения и укрепления связей внутри медицинской сферы — пространства, где поддержка особенно ценна.
