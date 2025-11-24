В Иркутске проходит II спартакиада медицинских работников

«Это очень ценно, что вы, специалисты, которые ежедневно спасают жизни и возвращают пациентам здоровье и надежду, находите время для увлечений и заботы о своём здоровье. Видеть вас здесь, в спортивной форме, с горящими глазами и готовых к борьбе, — очень вдохновляюще. Вы, как никто другой, понимаете: чтобы заботиться о других, нужно начинать с себя. Вы — лучший пример для всех жителей нашей области», — отметил Игорь Кобзев, обращаясь к участникам события.