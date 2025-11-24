NST: Малайзия с 2026 года запретит соцсети для пользователей младше 16 лет

Малайзия с 2026 года намерена ввести запрет на регистрацию в социальных сетях для пользователей младше 16 лет, сообщает портал New Straits Times.
Министр коммуникаций страны Фахми Фадзил заявил, что цифровые платформы должны подготовить к этому времени систему электронной идентификации eKYC, позволяющую проверять возраст пользователей. По его словам, власти рассчитывают, что сервисы будут готовы внедрить необходимые меры уже в следующем году.
В ближайшие месяцы правительство планирует обсудить с платформами и общественными организациями детали реализации возрастной проверки, включая механизм контроля её соблюдения.
Ранее в октябре кабинет министров Малайзии принял решение поднять минимальный возраст регистрации в соцсетях с 13 до 16 лет. По словам чиновников, ужесточение правил должно снизить риски для подростков — от кибербуллинга и мошенничества до случаев онлайн-насилия.
