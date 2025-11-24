Несколько пригородных электричек Ленинградского направления задержали из-за непогоды

Утром 24 ноября из-за непогоды задержали несколько пригородных электричек Ленинградского направления, следующих в сторону Москвы и МЦД-3 в сторону Ипподрома. Причиной тому стало обледенение контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе «Октябрьской железной дороги» (ОЖД).
— Отклонения от графика — до 60 минут, — уточнили в ОЖД.
Более того, задержки возможны в обратном направлении. Представители ОЖД заявили, что делают все, чтобы ввести пригородные электрички в привычный график движения. Актуальную информацию можно узнать на сайте «РЖД», а такое в приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах.
Напомним, сегодня непогоды в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. На протяжении следующих нескольких часов ожидаются сильный ветер, обледенение, гололедица и мокрый снег. Пешеходов призвали быть осторожнее, особенно при переходе проезжей части. Автомобилистам рекомендовали вовсе отказаться от поездок на личной машине из-за высокого риска ДТП.