Хабаровский медицинский колледж с 1 января переходит в ведение Минздрава

С 1 января 2026 года Хабаровский медицинский колледж перейдет из системы образования в ведение Министерства здравоохранения края. Это решение станет логическим продолжением попытки на региональном уровне решить проблему дефицита очень нужных специалистов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О том, как решается проблема подготовки медицинских кадров для государственных учреждений здравоохранения, мы говорим с председателем комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики, главным врачом Краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева Андреем Субботиным.
— Андрей Юрьевич, насколько актуально такое решение — вернуть в систему здравоохранения медицинский колледж?
— Это очень созвучно с недавним решением Госдумы, которая сразу во втором и третьем чтениях приняла закон об обязательной отработке в течение трех лет специалистов, отучившихся на бюджетной основе, в государственных медучреждениях.
В Хабаровском крае, как и по всей стране, в больницах и поликлиниках, которые оказывают медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, не хватает врачей и медицинских сестер, а также фельдшеров. И хотя тенденция меняется к лучшему, дефицит кадров все еще остается достаточно большим.
— Казалось бы, у нас в крае есть два учебных заведения, которые готовят врачей и специалистов среднего звена. Что тут не так?
— Эту проблему мы обсуждали недавно в Законодательной думе Хабаровского края, причем, со всеми заинтересованными сторонами. И это были не сухие доклады, получилась очень продуктивная дискуссия.
Медицина — стратегическое направление. Президент РФ поставил задачу роста рождаемости, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности.
Главное, что мы все вместе говорили о проблеме доступности всех видов медицинской помощи на территории Хабаровского края. Без кадров решить этот вопрос невозможно.
Общее число студентов-целевиков, которые учатся в Дальневосточном медицинском университете ежегодно увеличивает, сейчас это 758 человек. С нынешнего года по программам ординатуры в рамках гранта за счет средств краевого бюджета зачислено 47 ординаторов.
Хабаровский медицинский колледж за несколько лет вдвое увеличил прием студентов и выпускает уже более тысячи фельдшеров и медсестер. Деньги из бюджета края на подготовку специалистов выделяются.
У колледжа хорошая репутация, проходной балл там 4,5 — это уровень престижного вуза! Но специалистов среднего звена, как и врачей, увы, по-прежнему не хватает.
— Почему выпускники не идут в районные больницы, в ФАПы, на скорую помощь? Кажется, делается все, чтобы такая работа стала привлекательной. Существуют программы с хорошими выплатами, в северных районах медработникам предоставляют квартиры.
— Предложение комитета будет следующим: минздраву провести тщательный анализ ситуации с кадрами, мы должны понимать, сколько врачей до 2030 года уйдут на пенсию, и какие именно нам нужны, — сказал Андрей Субботин. — Если мы не получаем федеральные квоты для обучения в ординатуре тех специалистов, которые нам крайне необходимы, скажем, сосудистые хирурги, мы готовы заняться их подготовкой за счет бюджета края.
И ещё предложение, высказанное одним из главных врачей крупной больницы. Заказчиком на те квоты, которые получают медуниверситет и колледж, должны быть медицинские учреждения. Для них готовят кадры, они и должны буквально заказывать специалистов для себя.
Если 1050 выпускников медколледжа, которых мы учим за бюджетные средства края, будут иметь целевое назначение и придут в больницы и поликлиники, мы за два-три года закроем проблему с кадрами.
Причем, качество подготовки специалистов должно быть таким, чтобы они могли решить любую задачу самостоятельно, потому что не везде для тех же молодых врачей есть наставники, особенно если речь об отдаленных северных районах.
Даже если где-то невозможно предоставлять какой-то вид помощи, врач должен оценить опасность ситуации и оперативно организовать транспортировку туда, где ее окажут.