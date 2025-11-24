Хабаровский медицинский колледж с 1 января переходит в ведение Минздрава

— Предложение комитета будет следующим: минздраву провести тщательный анализ ситуации с кадрами, мы должны понимать, сколько врачей до 2030 года уйдут на пенсию, и какие именно нам нужны, — сказал Андрей Субботин. — Если мы не получаем федеральные квоты для обучения в ординатуре тех специалистов, которые нам крайне необходимы, скажем, сосудистые хирурги, мы готовы заняться их подготовкой за счет бюджета края.