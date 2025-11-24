Как не стать жертвой мошенников, взявших кредит на ваше имя

Одна из самых распространенных мошеннических схем — оформление кредитов на другого человека. Эксперт рассказал, как вовремя заметить и предотвратить оформление займа на ваше имя.
Мошенники всё чаще берут кредиты на граждан, используя украденные персональные данные или обман. Чтобы не стать жертвой таких схем, важно регулярно проверять свою кредитную историю. Об этом предупреждает адвокат Дмитрий Пашин.
Кредитная история каждого человека хранится в бюро кредитных историй (БКИ). Узнать, в каких именно организациях она находится, можно через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Запрос подаётся на портале Госуслуг или на сайте Центробанка. Ответ приходит в течение дня, а иногда почти сразу.
После этого нужно обратиться в каждое указанное БКИ и запросить кредитный отчёт. В нём содержится полная информация обо всех займах, оформленных на ваше имя: где, когда и на какую сумму. Два раза в год такой отчёт предоставляется бесплатно, последующие запросы платные — около 500 рублей.
Если кредитная история хранится в нескольких бюро, проверить нужно все. Для удобства многие БКИ предлагают платную услугу уведомлений. При любом новом кредите вы получите SMS или электронное письмо. Это позволяет быстро заметить подозрительную активность.
По словам Пашина, главная защита от мошенничества — регулярный контроль кредитной истории и подключение оповещений о новых займах. Эти простые шаги помогут избежать долгов, о которых вы даже не знали, передает RT.