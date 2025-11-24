Как не стать жертвой мошенников, взявших кредит на ваше имя

После этого нужно обратиться в каждое указанное БКИ и запросить кредитный отчёт. В нём содержится полная информация обо всех займах, оформленных на ваше имя: где, когда и на какую сумму. Два раза в год такой отчёт предоставляется бесплатно, последующие запросы платные — около 500 рублей.