Астроном заявил о резкой смене курса 3I/ATLAS в Солнечной системе: межзвездный объект направился к Юпитеру

Астроном Леб: межзвездный объект 3I/ATLAS изменил курс и направился к Юпитеру.

Источник: Комсомольская правда

Межзвездный объект 3I/ATLAS мог быть создан с целью доставки технологических устройств к Юпитеру. Так считает астроном Гарвардского университета Ави Леб.

По его мнению, для выполнения такой задачи объект должен был достичь гравитационного радиуса Юпитера — так называемого радиуса Хилла, внутри которого притяжение планеты превосходит гравитационное влияние Солнца.

Леб связывает с этим и зафиксированное ранее негравитационное ускорение 3I/ATLAS, которое, по его словам, могло быть необходимо для точной корректировки траектории.

«Это говорит о том, что уровень негравитационного ускорения был точно настроен, чтобы привести 3I/ATLAS точно к радиусу гравитационного влияния Юпитера», — утверждает он в своем блоге.

Астроном заявил, что, если специалисты смогут обнаружить какие-либо технологичные спутники Юпитера, это будет говорить о том, что газовый гигант представляет интерес для внеземной цивилизации.

Напомним, в начале октября этого 3I/ATLAS прошел на минимальном расстоянии от Марса. Это позволило получить снимки с марсианских орбитальных аппаратов. Однако структура и точные физические параметры этого объекта пока не определены. В NASA не исключают, что 3I/ATLAS мог прибыть из звездной системы, которая намного старше Солнечной.