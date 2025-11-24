Астроном заявил о резкой смене курса 3I/ATLAS в Солнечной системе: межзвездный объект направился к Юпитеру

Напомним, в начале октября этого 3I/ATLAS прошел на минимальном расстоянии от Марса. Это позволило получить снимки с марсианских орбитальных аппаратов. Однако структура и точные физические параметры этого объекта пока не определены. В NASA не исключают, что 3I/ATLAS мог прибыть из звездной системы, которая намного старше Солнечной.