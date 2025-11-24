В Иркутской области наградили активистов, помогающих участникам СВО

— Почетный знак «За поддержку участников специальной военной операции» был учрежден в Иркутской области год назад, в ноябре 2024-го. И это было правильным решением. Ваша помощь бойцам в непростое для страны время заслуживает высокого признания. Вы — сильные, ответственные люди, на которых можно положиться, и мы гордимся, что в нашей области такие есть, — сказал губернатор.