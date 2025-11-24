В Иркутской области наградили активистов, помогающих участникам СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с активистами Комитета семей воинов Отечества и вручил им почетные знаки «За поддержку участников СВО» и благодарственные письма. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Почетный знак «За поддержку участников специальной военной операции» был учрежден в Иркутской области год назад, в ноябре 2024-го. И это было правильным решением. Ваша помощь бойцам в непростое для страны время заслуживает высокого признания. Вы — сильные, ответственные люди, на которых можно положиться, и мы гордимся, что в нашей области такие есть, — сказал губернатор.
Комитет работает три года и объединяет родственников военнослужащих. В Приангарье действуют 25 клубов организации, которые помогают семьям бойцов. За это время через комитет поступило около 65 тысяч обращений, проведено более 2,5 тысяч мероприятий.
В регионе оказывается всесторонняя поддержка региональному штабу Комитета семей воинов Отечества Иркутской области. Идет реализация совместных проектов. Особое внимание уделяется поиску пропавших без вести и поддержке семей добровольцев. Организация сотрудничает с Иркутской митрополией, реализуя социальные проекты, включая программу обучения и трудоустройства участников СВО.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске проходят всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою.