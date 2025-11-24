Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 24 ноября 2025:
1. Министр культуры Кристиан Жардан выступил против учебы в России: И как только посмели продвигать качественное образование в престижных вузах.
2. Партизанское молчание президента Молдовы: Почему жизненно-важные вопросы для страны игнорируются главой государства.
3. Зима начнется в понедельник: В Молдове похолодает до +7 градусов, но совсем скоро вернутся +15 — что говорят синоптики.
4. Почему власть пытается нас убедить, что безопасность в Молдове — закрытые СМИ, политзаключенные и заблокированные аккаунты в соцсетях: А вот провоз оружия через всю страну — это другое.
5. Гробовая тишина на семинаре, все в легком шоке: Почему власти Молдовы не ведут монолог с бизнесом, а угрожают ему штрафами и санкциями.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
За нашу страну, за умы и сердца ее населения ведут борьбу внешние силы: «При этом наши люди не могут ответить самим себе на вопрос, а Молдова-то им зачем вообще нужна?» — мнение.
Большинство молдаван за 35 лет независимости сами для себя так и не решили, а чего, собственно, они хотят от собственного государства и от тех, кто в нем занимается как бы политикой? (далее…).
Европа лишает Молдову яиц: «Благодаря» евроинтеграции наша страна потеряла гораздо большее, чем просто доступные продукты.
Если ЕС что-то не хватает, он может обратить свой взор на Молдову — свои яйца не уберегли, на наши позарились (далее…).
Власти Молдовы возьмутся за неокрепшие умы: В школьную программу включат изучение пропаганды и дезинформации — им нужны наши дети.
Новый предмет включат в школьный курс истории и государственного языка (далее…).