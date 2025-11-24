Ушел из жизни снимавшийся в Голливуде немецкий актер Удо Кир

По данным издания, Кир родился в октябре 1944 года в Кёльне во время бомбёжки. Актёрская карьера началась в юности после встречи с режиссёром Райнером Вернером Фассбиндером. За десятилетия он снялся более чем в двух сотнях фильмов и стал одним из самых узнаваемых немецких артистов в мировом кино.