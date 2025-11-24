Ричмонд
Ушел из жизни снимавшийся в Голливуде немецкий актер Удо Кир

Стало известно, что в возрасте 81 года ушёл из жизни немецкий актёр Удо Кир.

Стало известно, что в возрасте 81 года ушёл из жизни немецкий актёр Удо Кир. Его смерть подтвердили представители индустрии, передает DiscussingFilm.

По данным издания, Кир родился в октябре 1944 года в Кёльне во время бомбёжки. Актёрская карьера началась в юности после встречи с режиссёром Райнером Вернером Фассбиндером. За десятилетия он снялся более чем в двух сотнях фильмов и стал одним из самых узнаваемых немецких артистов в мировом кино.

Особую известность Киру принесли роли в картинах «Тело для Франкенштейна» и «Кровь для Дракулы», ставших провокационной интерпретацией образов классических киноперсонажей. Он работал с ведущими режиссёрами Европы и США, участвовал в проектах, которые сформировали его репутацию актёра необычного амплуа.

Позднее Кир появился в голливудских фильмах, исполняя роли в крупных постановках. Актёр продолжал сниматься и в последние годы, в том числе в ленте, получившей признание на одном из международных кинофестивалей 2025 года.

