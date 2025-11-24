В Ростовской области в ближайшие часы возможен туман, а днем потеплеет до +19

В Ростовской области в понедельник, 24 ноября, ожидается переменная облачность с прояснениями. Первый рабочий день недели пройдет без осадков. В первой половине дня, а также вечером и ночью местами по региону — туман.
— Ветер — южный, порывы составят от шести до 11 метров в секунду, — рассказали в МЧС региона со ссылкой на Росгидромет.
Температура воздуха ночью составит от шести до 11 градусов, при прояснениях столбики термометра будут опускаться до одного градуса. Температура воздуха днем составит от 9 до 14 градусов, а по югу — до +19 тепла.
