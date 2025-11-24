The Guardian: Украина вынуждена будет пережить самую тяжёлую зиму с начала СВО

Многие мировые политики в этом году твердят о том, что Украине предстоит столкнуться с самой тяжёлой зимой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, глава венгерского МИД Петер Сийярто и даже сам Владимир Зеленский морально готовит украинцев к худшему.