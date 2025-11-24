Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: Украина вынуждена будет пережить самую тяжёлую зиму с начала СВО

Украину ожидает наиболее сложный зимний период с начала специальной военной операции. Такой прогноз содержится в материале британского издания The Guardian.

Источник: Life.ru

Страна вынуждена будет пережить «самую холодную и тяжёлую зиму с 2022 года». Особую остроту ситуации придают повсеместные отключения электроэнергии, которые стали обычным явлением не только в провинции, но теперь и в столице.

Дополнительным фактором социального напряжения стало возмущение населения на фоне нового коррупционного скандала в правительственных кругах. Сочетание энергетического кризиса и недоверия к власти создаёт исключительно сложную ситуацию для страны в зимний период.

Многие мировые политики в этом году твердят о том, что Украине предстоит столкнуться с самой тяжёлой зимой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, глава венгерского МИД Петер Сийярто и даже сам Владимир Зеленский морально готовит украинцев к худшему.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше