Константин Меладзе нашёл способ зарабатывать в России миллионы, ничего не делая

При этом живёт 62-летний композитор за границей и сопровождает младшего брата Валерия Меладзе в гастрольном туре по Европе и Азии. Но его российский бизнес чувствует себя отлично. В октябре 2024 года продюсер переоформил компанию «Меладзе мьюзик» — теперь она записана на его грузинский паспорт вместо украинского. Его ООО за 2024-й год заработала чистыми ₽85,3 млн. Для сравнения — в 2023-м чистая прибыль его лейбла была в пять раз меньше — ₽16,7 млн.