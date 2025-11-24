Израильский турист в Таиланде бросился в море ради спасения сына и утонул

Израильский турист погиб во время отдыха с семьей в Таиланде. Об этом сообщает The Times of Israel. По данным издания, трагедия произошла 19 ноября у берегов острова Панган.
Отмечается, что 45-летний Саги Мор заметил, как сильное течение унесло его сына во время купания. Он бросился в воду, успел догнать ребенка и передал его другому туристу, который подоспел на помощь.
После этого, как уточняется, мужчина крикнул жене, что поплывет к ближайшим скалам, но почти сразу исчез под водой. Женщина стала свидетелем случившегося.
Она обратилась в посольство Израиля, и местные соотечественники быстро организовали поиски. Сотни добровольцев обследовали побережье, пока тело туриста не нашли и не опознали, передает портал.
Ранее с пирса на испанском острове Тенерифе гигантская волна смыла толпу туристов. В результате трагедии погибла 79-летняя женщина, а еще 10 человек получили травмы.
В начале июня российская туристка случайно попала в отбойное течение на Пхукете. Все произошло на пляже Банг-Тао. Россиянку неожиданно накрыло волнами, после чего начало относить дальше от берега.