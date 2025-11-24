Омичи подали на 17% больше заявлений на сделки с недвижимостью в октябре

В октябре 2025 года жители Омской области значительно усилили активность на рынке недвижимости. По данным Управления Росреестра по региону, в прошлом месяце в службу государственной регистрации поступило 27 916 заявлений — на 17% больше, чем в сентябре (23 827).
Большинство обращений касались регистрации прав — таких заявлений было 18 634. Еще 7 307 человек поставили недвижимость на кадастровый учет, а 1 975 заявителей воспользовались единой процедурой кадастрового учета и регистрации прав.
«В данной ситуации может быть несколько причин, которые объясняют всплеск активности на рынке недвижимости. Первый фактор — сезонный: традиционно осенью спрос на жилье увеличивается, и такая тенденция наблюдается не только в нашем регионе. Кроме того, на рынок мог выйти так называемый “депозитный спрос”, когда люди предпочитают вложить накопления в недвижимость, а не держать их на счетах, тем самым защищаясь от инфляции», — прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Омской области Анжелика Иванова.
Особое внимание привлекает рост числа электронных обращений: почти 68% всех документов (18 896) поданы в цифровом формате. Значительно вырос и спрос на ипотеку: в октябре зарегистрировано 1 474 ипотечных сделки, что на 11% больше, чем месяцем ранее. При этом 73% заявлений по ипотеке поданы онлайн. Еще более заметен всплеск интереса к новостройкам: число договоров долевого участия, поданных на регистрацию, выросло на 19% — с 367 в сентябре до 438 в октябре, что стало новым пиковым значением за год.
