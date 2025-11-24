Омичи подали на 17% больше заявлений на сделки с недвижимостью в октябре

«В данной ситуации может быть несколько причин, которые объясняют всплеск активности на рынке недвижимости. Первый фактор — сезонный: традиционно осенью спрос на жилье увеличивается, и такая тенденция наблюдается не только в нашем регионе. Кроме того, на рынок мог выйти так называемый “депозитный спрос”, когда люди предпочитают вложить накопления в недвижимость, а не держать их на счетах, тем самым защищаясь от инфляции», — прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Омской области Анжелика Иванова.