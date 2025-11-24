Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восстание на «Очакове» — к 120-летию севастопольского мятежа

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Начало XX века в Российской Империи история очертила чередой бунтов и волнений. Так, 24 ноября 1905 года произошло восстание на крейсере «Очаков». Матросы заставили офицеров покинуть корабль. Прибывший лейтенант Шмидт поднял сигнал, который звучал как манифест: «Командую флотом. Шмидт».

Источник: РИА "Новости"

Тогда, 120 лет назад, восстали 14 кораблей и судов и около 4,5 тысяч матросов и солдат на кораблях и берегу. Мятеж подавили практически сразу. Сам лейтенант Шмидт успел уйти с корабля на шлюпке. Его арестовали на следующий день. Расстрелянный крейсер «Очаков» получил тяжелые повреждения. Его смогли восстановить только спустя три года.