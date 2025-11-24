Восстание на «Очакове» — к 120-летию севастопольского мятежа

Тогда, 120 лет назад, восстали 14 кораблей и судов и около 4,5 тысяч матросов и солдат на кораблях и берегу. Мятеж подавили практически сразу. Сам лейтенант Шмидт успел уйти с корабля на шлюпке. Его арестовали на следующий день. Расстрелянный крейсер «Очаков» получил тяжелые повреждения. Его смогли восстановить только спустя три года.