Тогда, 120 лет назад, восстали 14 кораблей и судов и около 4,5 тысяч матросов и солдат на кораблях и берегу. Мятеж подавили практически сразу. Сам лейтенант Шмидт успел уйти с корабля на шлюпке. Его арестовали на следующий день. Расстрелянный крейсер «Очаков» получил тяжелые повреждения. Его смогли восстановить только спустя три года.
Восстание на «Очакове» — к 120-летию севастопольского мятежа
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Начало XX века в Российской Империи история очертила чередой бунтов и волнений. Так, 24 ноября 1905 года произошло восстание на крейсере «Очаков». Матросы заставили офицеров покинуть корабль. Прибывший лейтенант Шмидт поднял сигнал, который звучал как манифест: «Командую флотом. Шмидт».