Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер фильмов ужасов Удо Кир умер в 81 год

Немецкий актер фильмов ужасов Удо Кир скончался в возрасте 81 года. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил DiscussingFilm в социальной сети Х со ссылкой на режиссера Хидео Кодзиму.

Немецкий актер фильмов ужасов Удо Кир скончался в возрасте 81 года. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил DiscussingFilm в социальной сети Х со ссылкой на режиссера Хидео Кодзиму.

Причина смерти артиста не уточняется.

— Когда мы встретились в Милане в конце сентября, он сказал мне, с каким нетерпением ждет возобновления съемок в следующем году. Он и тогда был полон энергии и смешил меня своими обычными «удоизмами». Я до сих пор не могу в это поверить, — рассказал Кодзиму.

Кир снимался как в немецком кино, так и в голливудских картинах, среди них: «Блейд», «Кровь для Дракулы», «Конец света», «Дракула 3000», «Хэллоуин 200» и многие другие. Кроме того, он должен был исполнить главную роль в предстоящей хоррор-игре OD, однако съемки были перенесены на 2026 год.

Всего фильмография актера включает свыше 200 проектов в кино и на телевидении.