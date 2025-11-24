Актер фильмов ужасов Удо Кир умер в 81 год

Немецкий актер фильмов ужасов Удо Кир скончался в возрасте 81 года. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил DiscussingFilm в социальной сети Х со ссылкой на режиссера Хидео Кодзиму.
Причина смерти артиста не уточняется.
— Когда мы встретились в Милане в конце сентября, он сказал мне, с каким нетерпением ждет возобновления съемок в следующем году. Он и тогда был полон энергии и смешил меня своими обычными «удоизмами». Я до сих пор не могу в это поверить, — рассказал Кодзиму.
Кир снимался как в немецком кино, так и в голливудских картинах, среди них: «Блейд», «Кровь для Дракулы», «Конец света», «Дракула 3000», «Хэллоуин 200» и многие другие. Кроме того, он должен был исполнить главную роль в предстоящей хоррор-игре OD, однако съемки были перенесены на 2026 год.
Всего фильмография актера включает свыше 200 проектов в кино и на телевидении.