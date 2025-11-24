МВД: в мессенджерах создаются фиктивные чаты по поиску пропавших бойцов СВО

Мошенники активно создают в мессенджерах и соцсетях фиктивные чаты и группы «по поиску пропавших» бойцов СВО, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Настоящая цель — не помощь, а хищение денег и получение данных, с помощью распространения среди родственников участников спецоперации вредоносного программного обеспечения. Не доверяйте личную информацию сомнительным каналам. Единственно верный путь — обращаться в официальные инстанции!» — отметили правоохранители.
Ранее в МВД объяснили, как схемы мошенников зависят от возраста потенциальной жертвы.